Жителя Прикамья осудят за незаконное убийство лося

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Житель Пермского края и его два друга были пойманы охотоведом, когда разделывали в лесу тушу подстреленного лося. Подробности рассказали в краевом ГУ МВД России. Инцидент случился в сентябре 2021 года, в 15 км от поселка Усть-Силайка.

Выяснилось, что мужчина и его товарищи прибыли в лес за ягодами. У обвиняемого при себе было ружье. Бродя по лесу, он заметил лося, который рогами застрял в металлической петле и не мог выбраться.

Мужчина сделал три выстрела по лосю. После чего животное упало и скончалось. В дальнейшем обвиняемый вместе приятелями попытался вывезти тушу убитого животного из леса, но был задержан.

Ущерб, причиненный гражданином живой природе, оценили в 240 тыс. руб. В содеянном 63-летний мужчина раскаялся и вернул часть ущерба. Дело передано в суд.