В Пермском крае начался конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

«Селенитовый медведь» - знак конкурса

Заявки на получение гранта для реализации идей принимаются по трем номинациям – «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт». В год культурного наследия народов России жюри уделит особое внимание инициативам по популяризации народного искусства и сохранению традиций.

В этом году грантовый фонд конкурса составит 32,4 миллиона рублей. При определении победителей жюри оценит актуальность и значимостьрешаемой социальной проблемы, а также наличие комплексного подхода и степень участия населения в реализации проекта. Для участников конкурса пройдут семинары и консультации, приём конкурсных заявок завершится 11 марта. Имена победителей назовут в апреле, до ноября они смогут реализовывать свои инициативы. А по итогам года за лучшие и наиболее эффективные практики руководителям проектов вручат особый знак конкурса «Селенитовый медведь».

Впервые конкурс социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» прошел в 2002 году, тогда в нем приняли участие 12 территорий Пермского края.

За 20 лет такой формат оказания благотворительной помощи перешагнул не только за пределы региона, но и за пределы страны. А в Прикамье нефтяники поддержали чуть более трех тысяч идей на сумму более 430 миллионов рублей.

В прошлом году на средства гранта в Куединской школе открылась своя киностудия, в Чернушинской библиотеке появилась студия 3D-моделирования, а в Воткинске жители продолжили благоустройство городского леса, всего же было реализовано 185 проектов.

Подробнее с условиями участия и сроками проведения конкурса можно ознакомиться в Положении.