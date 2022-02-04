Спортсменка из Прикамья досрочно вышла в финал Олимпиады

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Накануне старта зимней Олимпиады-2022 в Пекине проходят тренировки и отборочные соревнования. На них наша землячка Анастасия Смирнова досрочно вышла в финал Олимпийских игр, где будет бороться за самые высокие награды.

3 февраля по итогам 1-й квалификации в могуле (дисциплина фристайла) воспитанница СШОР «Огонёк» им. Л.Д. Постникова оказалась в десятке лучших и досрочно вышла в финал соревнований с результатом 73,01 балла, рассказали в региональном правительстве.

Виктории Лазаренко, Анастасии Первушиной и Полине Чудиновой предстоит 2-й квалификационный отбор. В борьбу за медали олимпийских игр вступят по 10 спортсменок из 1 и 2 отборочных соревнований. Следующая квалификация и финал в могуле пройдут 6 февраля.

Отметим, что по решению Федерации фристайла России в дисциплине «могул» женская команда нашей страны полностью состоит из воспитанниц чусовской школы.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют уже сегодня, 4 февраля. Начало церемонии открытия - в 17:00.