В Прикамье в выходные похолодает до -18 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в выходные будет чуть холоднее, чем на рабочей неделе. Об этом сообщили синоптики научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 5 февраля будет облачно, ожидается умеренный снег. Температура воздуха – преимущественно от -8…до -3 градусов. Днем возможны потепления до нуля градусов. В северных районах края ночью похолодает до -18.

А в воскресенье нам стоит ожидать более холодной дневной погоды. По краю похолодает в среднем до -11…-6 градусов. По северу – до -16 градусов. Возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.