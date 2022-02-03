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Общество3 февраля 2022 15:05

Новые заражения коронавирусом выявили почти во всех территориях Прикамья

«Заражены» 45 из 46 муниципалитетов
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае коронавирус выявили в 45 территориях региона. Не зараженным остался лишь Красновишерский муниципальный округ. Напомним, на 3 февраля в Прикамье выявили еще 3 845 заражений.

В Перми коронавирус диагностирован у 1 685 человек, в Пермском районе у 310. В Краснокамске заболели 229 человек, в Карагайском муниципальном 109. В Соликамском городском округе положительные тесты у 101 человека.

В Березниках заболели 96 жителей, в Кудымкаре 72, в Октябрьском городском округе 71, в Березовском муниципальном 70.

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