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Общество3 февраля 2022 14:03

В Перми со снегопадом будут бороться 280 единиц техники и 300 рабочих

Непогода ожидается в ближайшие дни
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Юлия Лоза

В Перми в ближайшие дни для уборки снега с городских улиц будут выведены более 280 единиц техники и около 300 рабочих. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

А отдельные участки улиц обработают противогололедными смесями. Это не допустит образования снежной каши. В особенности, на спусках и подъемах.

«Задача на ближайшие дни – обеспечить расчистку тротуаров и проезжей части, а также не допустить образования наледи. С начала зимнего содержания с улиц города вывезено более 970 тыс. кубометров снега», - заключили в мэрии.

Напомним, в ближайшие дни в Перми и Пермском крае синоптики прогнозируют сильные снегопады. Осадки будут продолжаться с разной интенсивностью в течение 2,5 суток.

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