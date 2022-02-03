В Перми со снегопадом будут бороться 280 единиц техники и 300 рабочих

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В Перми в ближайшие дни для уборки снега с городских улиц будут выведены более 280 единиц техники и около 300 рабочих. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

А отдельные участки улиц обработают противогололедными смесями. Это не допустит образования снежной каши. В особенности, на спусках и подъемах.

«Задача на ближайшие дни – обеспечить расчистку тротуаров и проезжей части, а также не допустить образования наледи. С начала зимнего содержания с улиц города вывезено более 970 тыс. кубометров снега», - заключили в мэрии.

Напомним, в ближайшие дни в Перми и Пермском крае синоптики прогнозируют сильные снегопады. Осадки будут продолжаться с разной интенсивностью в течение 2,5 суток.