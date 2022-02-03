Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 13:42

Пермяк выиграл в лотерею 20 миллионов рублей

Ему помогло то, что он не угадал ни одного числа
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вчера на одного счастливого пермяка стало больше. Мужчина выиграл 19,6 млн руб., купив лотерейный билет. Об этом сообщает Business Class.

По правилам этой лотереи, участники должны были отметить в билетах двенадцать чисел в диапазоне от 1 до 24. И суперприз достается тому, кто угадает все выпавшие числа либо ни одного. В итоге пермяк выиграл по второму условию.

За своим выигрышем счастливчик еще не обращался. Счастливым днем для него стало 2 февраля, когда и проходил розыгрыш.

0