Пермяк выиграл в лотерею 20 миллионов рублей

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вчера на одного счастливого пермяка стало больше. Мужчина выиграл 19,6 млн руб., купив лотерейный билет. Об этом сообщает Business Class.

По правилам этой лотереи, участники должны были отметить в билетах двенадцать чисел в диапазоне от 1 до 24. И суперприз достается тому, кто угадает все выпавшие числа либо ни одного. В итоге пермяк выиграл по второму условию.

За своим выигрышем счастливчик еще не обращался. Счастливым днем для него стало 2 февраля, когда и проходил розыгрыш.