В Перми загорелся 16-этажный дом: в квартире находятся дети

no_titile Фото: архив "КП"

Вечером 3 февраля в 16-этажном доме на улице Камчатовской в Свердловском районе Перми произошел пожар. По сообщению очевидцев, загорелась квартира на седьмом этаже, внутри которой находятся дети. На место ЧП выехали пожарные.

UPD: В пресс-службе ГУ МЧС по Пермском краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 17:14. Когда огнеборцы поднялись в горящую квартиру, на балконе они увидели 7-летнюю девочку. Пожарные вывели ребенка из помещения и передали врачам "скорой".

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