Пермяков приглашают на семейную комедийную анимацию «Мы – монстры 2»

27 января Megogo distributon выпустил в российский прокат семейную комедийную анимацию «Мы–монстры 2». Уже полюбившаяся взрослым и детям семейка Уишбоун вновь превратится в монстров и отправится в кругосветное путешествие навстречу захватывающим приключениям!

Помимо старых знакомых, таких как Граф Дракула и Баба Яга, семья Уишбоун повстречает новых друзей и опасных противников. К главным героям анимации присоединятся Лох-Несское чудовище, Йети из Гималаев и талантливый музыкант Кинг Конг. В этом увлекательном семейном кругосветном путешествии зрителей ждут тропические пляжи, бескрайние снежные пейзажи и исторические достопримечательности.

Создатели анимации взяли за основу сюжета идею о том, что в мире нет ничего совершенного – и это прекрасно! Во второй части мультфильма будут затронуты социально значимые темы, волнующие современное общество: перфекционизм по отношению к внешности, семейные отношения, дружба, проявление своей уникальности, пропаганда идеальной жизни, потраченное время на социальные сети и право на жизнь, которое есть у каждого живого существа на этой планете