Создаем Ботанический атлас страны и гуляем по Арктике: пермякам рассказали, как полезно и интересно провести время на карантине

Фото предоставлено компанией МТС

На своей странице в instagram директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова рассказала, как с помощью крупнейшего в России благотворительного проекта «Поколении М» полезно и интересно провести время на карантине или в выходные. К тому же в новом сезоне проекта появились новые направления, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. А оригинальные призы вдохновят пермяков на добрые дела.

Подборка самых интересных проектов

Ботанический атлас России

Вместе с Третьяковской галереей пермяки могут создать цифровой Ботанический атлас нашей страны. Можно нарисовать растения, цветы, деревья – все что нравится из мира флоры — и загрузить их на сайт «Поколения М». Эксперты Третьяковки отберут лучшие работы для цифрового атласа.

Виртуальные прогулки по бескрайным просторам страны

Московский зоопарк записал целый видеокурс, посвященный изучению Арктики, Тайги, Тундры, лесов и степей. Из роликов ребята узнают интересные факты о климате, растениях и обитателях природных территорий, а еще получат веселые задания в виде мини-квизов и танцевальных челленджей. Выполняя эти задания можно оказаться за кулисами Московского зоопарка, а здесь встретиться с зоологами и киперами, побывать на специальном тренинге животных.

Промоутер крупных мероприятий и шоу

Пермяки могут попробовать себя в качестве промоутера крупного мероприятия или шоу. Для этого коллеги из МТС Live @live.mts.ru и Sony Music Entertainment Russia делятся инсайтами работы со звездами, тонкостями запуска рекламных кампаний. Для победы надо пройти онлайн-кастинг – записать видеовизитку, рассказав о себе и своем стремлении стать промоутером.

Работы на сайте принимаются до конца мая 2022 года.