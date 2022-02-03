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Общество3 февраля 2022 11:40

Бывшего куратора строительства пермского зоопарка отправили в колонию

Также он должен выплатить почти миллион рублей штрафа
Григорий СЕРЕДКИН
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Когда-нибудь новый зоопарк обязательно достроят.

Когда-нибудь новый зоопарк обязательно достроят.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми осудили экс-куратора строительства нового пермского зоопарка Илью Козырева. Ближайшие 4 года жизни он проведет в колонии общего режима. Информацию об этом подтвердили в Ленинском районном суде.

Помимо этого, осужденный приговорен к штрафу в размере 900 тыс. руб.

Илья Козырев курировал строительство зоопарка со стороны генерального подрядчика «РЖДстрой». В понедельник подсудимый признал свою вину.

От имени генподрядчика осужденный подписывал акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения оплаты по контракту из бюджета. При этом, по версии следствия, подрядчиком данные работы фактически не были исполнены. В итоге краевому бюджету был нанесен ущерб в размере 353 млн руб.

Кстати, недавно строительство пермского зоопарка возобновили. Строить его начали пять лет назад – в 2017 году. Подробнее о том, почему строительство так затянулось, читайте в нашей заметке.

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