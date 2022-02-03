Бывшего куратора затянувшегося строительства пермского зоопарка приговорили к 4 годам

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми вынесли первый приговор одного из участников организованной группы, которая участвовала в схеме увода денег на строительстве нового Пермского зоопарка. Ущерб бюджета сейчас оценивается в 353 миллиона рублей.

Ленинский районный суд Перми вынес приговор бывшему куратору строительства зоопарка – руководителю проектного офиса Илье Козырева. Он предпочел подписать досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

- В составе организованной группы он подписывал акты о приемке и справки о стоимости работ, которые не производились, - прокомментировали решение суда в краевой прокуратуре. - В результате бюджету Пермского края был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 353 миллионов рублей.

Илью Козырева приговорили к 4 годам общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей.

Скоро будут судить и двух других участников этой группы - руководителя краевого УКСа Дмитрия Левинского и его подчиненного - начальника отдела технического надзора. Их также обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, материалы уголовного дела по ним уже переданы в суд.

Еще один фигурант схемы по выводу денег - Артем Юрьев - до сих пор скрывается от следствия. Он был коммерческим директор ООО «Фирма «СТУЗ», через которое обналичивались денежные средства, перечисленные АО «РЖДстрой» за работы, которых не было.