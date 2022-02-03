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Происшествия3 февраля 2022 11:14

В Перми пешеход бросился под машину

Момент происшествия попал на дорожную камеру
Анна Маркова
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Похоже, пешеход отделался легким испугом.

Похоже, пешеход отделался легким испугом.

В Перми 2 февраля на улице 1905 года произошло ДТП. Момент происшествия попал в обзор дорожной камеры. Видео опубликовала Пермская дирекция дорожного движения. На видео плотный поток машин движется в сторону «Райского сада» по улице 1905 года.

На остановке автобус, он медленно начинает движение, а потом останавливается, в этот момент перед ним пробегает мужчина и буквально бросается на автомобили, движущиеся по соседней полосе. Мужчина падает, но потом встает и прихрамывая убегает.

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