В Перми пешеход бросился под машину

Похоже, пешеход отделался легким испугом.

В Перми 2 февраля на улице 1905 года произошло ДТП. Момент происшествия попал в обзор дорожной камеры. Видео опубликовала Пермская дирекция дорожного движения. На видео плотный поток машин движется в сторону «Райского сада» по улице 1905 года.

На остановке автобус, он медленно начинает движение, а потом останавливается, в этот момент перед ним пробегает мужчина и буквально бросается на автомобили, движущиеся по соседней полосе. Мужчина падает, но потом встает и прихрамывая убегает.