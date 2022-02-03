5 вопросов о начислениях платежей за тепло в зимние месяцы

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В Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поступают обращения жителей о порядке начисления платежей за тепло в отопительном сезоне. Учитывая важность темы, энергетики собрали пять ответов на самые частые вопросы о нюансах «зимних» квитанций за отопление.

Почему размер платы за отопление в квитанциях за январь выше, чем за декабрь?

Традиционно, январский платеж за тепло выше, чем декабрьские начисления. Это не связано с тарифом, так как эта постоянная величина устанавливается на год, и меняется только летом. На изменение суммы платежей в квитанциях влияет теплопотребление: существенное похолодание приводит к тому, что для создания комфортной температуры в квартирах требуется увеличение отпуска тепла.

Когда ожидать снижение сумм платежей за тепло?

Ежемесячный платеж собственников помещений за тепловую энергию формируется из двух величин: утвержденного тарифа за теплоэнергию (цена за единицу) и объема теплопотребления – количества гигакалорий, которое дом потребил в конкретном месяце. Объем теплопотребления растет от декабря к январю-февралю, и пиковые значения, как правило, достигаются в течение двух первых месяцев года. К марту и апрелю, когда идет весеннее потепление, платеж за тепло будет уменьшаться.

Как температура теплоносителя влияет на платежи?

Необходимая температура теплоносителя, поступающего с теплоисточника в дом, задается согласно графику, составляемому на основании показателей температуры наружного воздуха. Чем холоднее на улице, тем больше тепла отпускается в сеть, соответственно, тем выше может быть теплопотребление и больше суммы в квитанциях.При начислениях платежей за тепло учитывается объем теплоэнергии, поступивший в дом: фактическое потребление, зафиксированное общедомовым прибором учета или, при его отсутствии, рассчитанный по нормативам. Формирование «платежки» для конкретного клиента (лицевого счета) осуществляется пропорционально площади его квартиры.

Как можно снизить размер платежей за теплоэнергию?

Необходимо провести энергоаудит дома для того, чтобы понять, где теряется тепло и какие мероприятия по повышению энергоэффективности можно провести: утеплить двери и оконные проемы, установить заслонки в проемах подвалов и чердаков. Значительной экономии позволяет достичь установка энергосберегающего оборудования: индивидуальных тепловых пунктов, погодозависимой автоматики и проведения ряда других мероприятий.

Куда необходимо обращаться, если возникли вопросы по начислениям за тепло?

Для получения консультаций, проведения уточнений и другим вопросам по начислениям за тепло и горячую воду необходимо обращаться в ваш расчетно-кассовый центр (РКЦ). Это специализированные организации, которые занимаются обслуживанием клиентов-физических лиц. В Перми это расчетно-кассовые центры «КРЦ-Прикамье», «Инкомус» и «Пермэнергосбыт». Обращение можно оставить на сайте компании, в разделе обратной связи, либо по телефонам, которые также указаны на сайтах. Каждая заявка клиента рассматривается индивидуально и ни одна из них не остается без ответа.