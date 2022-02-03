В Пермском крае у беременных женщин, заболевших коронавирусом, стали чаще умирать дети

Врач советует сделать прививку от коронавируса до планирования беременности. Фото: архив "КП"

В Пермском крае медики отмечают увеличение смертности среди новорожденных у беременных, заболевших коронавирусной инфекцией.

Основным из осложнений этого заболевания является нарушение свертывающей системы крови, образование тромбов. Среди беременных пермские медики фиксируют замирание беременности на разных сроках, как следствие выкидыш или роды мертвым плодом. Либо ребенок рождается слабым, так как это происходит на ранних сроках беременности, либо у этого младенца есть выраженная инфекция. В таких случаях высок риск его гибели сразу после рождения.

- У нас есть случаи умерших младенцев по причине осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, - говорит профессор, начальник отдела по организации службы родовспоможения Минздрава Пермского края Елена Черкасова. – На сегодня нет наиболее действенного способа предотвратить эти осложнения, как вакцинация.

Врач советует сделать прививку до планирования беременности, чтобы обезопасить себя и будущего ребенка от осложнений. Никакого периода перед вакцинацией и зачатием не требуется.