В Пермском крае коронавирусом заболели 3845 человек за сутки

В ковидных отделениях в тяжелом состоянии находятся 194 пациента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция продолжает охватывать все больше населения. По последним данным Роспотребнадзора, в регионе за сутки выявили 3 845 новых случаев, 1 021 - дети до 17 лет. Сутками ранее заболевших было 3754. На сегодня общее число заразившихся инфекцией с начала пандемии - 196 788.

За сутки в регионе проведено 25 665 ПЦР-тестов на коронавирус. В ковидных отделениях в тяжелом состоянии находятся 194 пациента. Из них 78 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 834 человека, за сутки - 6. Изолированы на дому 42 151 человек.