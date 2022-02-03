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Общество3 февраля 2022 9:02

В Пермском крае коронавирусом заболели 3845 человек за сутки

Больше тысячи из них – дети
Анна Маркова
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В ковидных отделениях в тяжелом состоянии находятся 194 пациента.

В ковидных отделениях в тяжелом состоянии находятся 194 пациента.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция продолжает охватывать все больше населения. По последним данным Роспотребнадзора, в регионе за сутки выявили 3 845 новых случаев, 1 021 - дети до 17 лет. Сутками ранее заболевших было 3754. На сегодня общее число заразившихся инфекцией с начала пандемии - 196 788.

За сутки в регионе проведено 25 665 ПЦР-тестов на коронавирус. В ковидных отделениях в тяжелом состоянии находятся 194 пациента. Из них 78 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 834 человека, за сутки - 6. Изолированы на дому 42 151 человек.

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