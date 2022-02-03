Молодой пермяк украл в супермаркетах товаров на 295 тысяч рублей

Пермяка ждет суд за серию краж. Фото: кадр видео УМВД по городу Перми.

23-летнего пермяка обвиняют в 36 кражах из магазинов бытовой техники и продуктовых супермаркетов. Общий ущерб от краж - более 295 тысяч рублей. В Управлении МВД рассказали подробности.

С октября 2021 года в отделы полиции Перми, Краснокамска и Кунгура поступили заявления от крупных торговых сетей. Из магазинов пропадали аудио колонки, продукты и алкоголь.

Преступник набирал полную корзину или сумку продуктов, а мелкие товары прятал под одежду и уходил, не оплачивая. Воришка не раз попадался в обзор камер, расположенных в магазинах. Полицейские вычислили злоумышленника и задержали. Он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Краденое он сбывал, а вырученные деньги тратил.

- Молодому человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает УМВД по городу Перми. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.