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Общество3 февраля 2022 7:07

«Лыжня России-2022» в Пермском крае пройдет в онлайн-формате

Участники могут пройти дистанцию самостоятельно со 2 по 12 февраля
Анна Маркова
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Лыжня России пройдет в индивидуальном формате.

Лыжня России пройдет в индивидуальном формате.

Фото: архив "КП"

«Лыжня России-2022» в Пермском крае пройдет не в традиционном формате. Из-за большого числа заболевших ОРВИ и коронавирусом организаторы приняли решение не устраивать массового скопления людей.

Со 2 по 12 февраля участники могут выбрать место для прохождения дистанции или из списка на портале: http://умный-спорт.рф. Там же пройти регистрацию, а после преодоления дистанции разместить подтверждающую информацию.

Итоги будут подведены 12-13 февраля.

Если возникнут вопросы по регистрации на портале, позвоните Гаврилову Николаю Анатольевичу по телефону: 89028082141. По организационным вопросам - к Горбуновой Наталии Алексеевне и Смирновой Екатерине Сергеевне (тел. 8(342)2072307, nagorbunovasport@yandex.ru

Кстати, городские власти с 3 по 9 февраля закрыли в Перми 8 катков. Причина все та же - высокая заболеваемость. Какие именно катки закрыты, читайте здесь.