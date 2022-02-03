«Лыжня России-2022» в Пермском крае пройдет в онлайн-формате

Лыжня России пройдет в индивидуальном формате. Фото: архив "КП"

«Лыжня России-2022» в Пермском крае пройдет не в традиционном формате. Из-за большого числа заболевших ОРВИ и коронавирусом организаторы приняли решение не устраивать массового скопления людей.

Со 2 по 12 февраля участники могут выбрать место для прохождения дистанции или из списка на портале: http://умный-спорт.рф. Там же пройти регистрацию, а после преодоления дистанции разместить подтверждающую информацию.

Итоги будут подведены 12-13 февраля.

Если возникнут вопросы по регистрации на портале, позвоните Гаврилову Николаю Анатольевичу по телефону: 89028082141. По организационным вопросам - к Горбуновой Наталии Алексеевне и Смирновой Екатерине Сергеевне (тел. 8(342)2072307, nagorbunovasport@yandex.ru

Кстати, городские власти с 3 по 9 февраля закрыли в Перми 8 катков. Причина все та же - высокая заболеваемость. Какие именно катки закрыты, читайте здесь.