В Перми на неделю закрываются восемь катков

В Перми на неделю закрыли катки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми с 3 по 9 февраля будут закрыты восемь муниципальных катков, предписание уже подписано главой Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталием Костаревым. Такая мера вызвана высокой заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом.

Прекращают свою работу следующие катки: «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Авангард» (улица Светлогорская, 14), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26), каток у Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак» (улица Кавалерийская, 3а) и каток на набережной.

Напомним, что с сегодняшнего дня школьники Перми перешли на дистанционный формат обучения из-за высокой заболеваемости. Всеобщий дистант продлится с 3 по 9 февраля.

Кстати, «Лыжня России-2022» в Пермском крае пройдет не в традиционном формате. Из-за большого числа заболевших ОРВИ и коронавирусом организаторы приняли решение не устраивать массового скопления людей.