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Общество3 февраля 2022 4:09

В Перми директор предприятия скрыл от налоговой 12 миллионов рублей

Он тратил деньги на личные нужды
Анна Маркова
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12 млн рублей предприятия были потрачены директором.

12 млн рублей предприятия были потрачены директором.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми директора ООО «Пермский торговый дом «Энергия» обвиняют в сокрытии денег, которые предназначались на уплату налогов. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

В 2020 году задолженность в налоговую инспекцию уже была, но директор не спешил платить, хотя деньги на счете были. Он скрыл более 12 млн рублей, а прибыль тратил на хозяйственные и свои личные нужды, вопреки интересам предприятия.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Прикамья.

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