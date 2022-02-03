В Перми директор предприятия скрыл от налоговой 12 миллионов рублей

12 млн рублей предприятия были потрачены директором. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми директора ООО «Пермский торговый дом «Энергия» обвиняют в сокрытии денег, которые предназначались на уплату налогов. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

В 2020 году задолженность в налоговую инспекцию уже была, но директор не спешил платить, хотя деньги на счете были. Он скрыл более 12 млн рублей, а прибыль тратил на хозяйственные и свои личные нужды, вопреки интересам предприятия.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Прикамья.