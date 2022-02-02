С начала года на пожарах в Прикамье погибли 23 человека, в том числе, ребенок

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Печальная закономерность: с приходом зимы количество пожаров в нашем регионе увеличивается, в огне гибнут взрослые и дети.

- С начала года в Прикамье зарегистрировано 285 пожаров, погибли 23 человека, в том числе, один несовершеннолетний, огнем травмированы 16 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В МЧС отмечают, что с наступлением морозов наблюдается рост количества пожаров из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования из-за нагрузки на электросеть при подключении электрообогревателей.

Каждую среду пожарные проводят профилактические беседы.

Так, на этой неделе сотрудники 11 пожарно-спасательного отряда объясняли важность соблюдения Правил противопожарного режима жителям микрорайонов Заринский и Уральский Чайковского городского округа, а сотрудники 17 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Осинскому городскому округу и Бардымскому муниципальному округу и пожарно-спасательной части провели рейд по местам проживания многодетных семей, одиноких престарелых граждан и неблагополучных семей в деревне Бардабашка 1.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

В ГУ МЧС России по Пермскому краю напомнили, что в случае возникновения пожара необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «101», или с городского «01»;

- принять меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами;

- встретить прибывшие пожарно-спасательные формирования и указать место пожара.