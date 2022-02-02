В частном доме в Пермском районе застрелили двух женщин

В женщин выстрелили семь раз. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Дикая история, в которой еще предстоит разобраться следователям, произошла в конце января в Пермском районе.

Пациент одного из стационаров, находящихся в Пермском районе, позвонил своим знакомым пермячкам и попросил их прибраться в его доме, который на время остался без хозяина.

Сердобольные женщины, одной из которых было 52 года, а другой 51, решили уважить его просьбу и отправились к нему домой. Неожиданно на пороге появился пожилой мужчина – 68-летний брат звонившего. В его руках было ружье.

- Тела убитых женщин потом обнаружили в этом частном доме, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – За сутки следователи совместно с оперативными сотрудниками полиции установили подозреваемого. Он был арестован.

На месте происшествия работали следователи Пермского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты следственного управления СК России, сотрудники районного отдела внутренних дел и Управления уголовного розыска регионального МВД.

Следователи раскрыли некоторые детали версии случившегося.

- 29 января днем женщины по просьбе своего знакомого, который находился в стационаре на лечении, приехали из Перми к нему домой, - рассказали они. - В тот же день в дом пришел брат мужчины. Он поочередно произвел выстрелы в женщин, а после еще нанес им удары ножом. Убедившись, что потерпевшие скончались, скрылся с места преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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