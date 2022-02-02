Единая лига ВТБ перенесла ближайший матч «Пармы»

Адас Юшкявичус. Фото: БК "Парма-Париматч"

Коронавирус вновь вмешался в планы пермского БК «Парма-Париматч». Но теперь вспышка инфекции – в стане наших ближайших соперников – БК «Цмоки-Минск» из столицы Беларуси.

Как сообщает пресс-служба «Пармы», игра, которая должна была пройти 6 февраля, перенесена на неопределенную дату. Мы сообщим вам ее сразу, как только она будет известна.

Поэтому следующую игру пермяки вновь проведут на европейской арене. 9 февраля в рамках Кубка ФИБА Европа нас ожидает игра с БК «Лейден» из Нидерландов (0+).

Также лига перенесла гостевую игру «Пармы» в Саратове с местным «Автодором». Она состоится 23 марта.

Напомним, сама «Парма» минувшей ночью вышла из карантина, одержав выездную победу в Германии над «Байройтом» - 91:85.