На время карантина пермским школьникам выдадут сухие пайки

Сухпайки положены детям с 5 по 11 класс, имеющих льготу. Фото: Анна Маркова

В Перми с 3 по 9 февраля объявлены не учебными для школьников и студентов колледжей и техникумов из-за высокой заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. На этот период ученикам с 5 по 11 классов, которые относятся к льготным категориям, будет организована выдача продуктовых наборов. К ним относятся малоимущие семьи, многодетные, дети с ОВЗ, а также учащихся коррекционных школ.

Подробнее о выдаче сухих пайков расскажут в школах.

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