Новый железнодорожный мост через Каму прошел госэкспертизу

Фото: Фото: «Институт Гипростроймост»

Новый железнодородный мост в Перми через реку Кама прошел госэкспертизу. Об этом сообщает издание Business Class. Напомним, проект предусматривает однопутную железную дорогу с железнодорожным мостом.

Новый мост позволит организовать пассажирское сообщение и пропуск грузовых поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Длина мостового перехода составит почти 3 км – 2 860 метров.

Помимо этого, будут построены две подходные эстакады. 730-метровая будет пересекать реку Гайва и улицу Новогайвинская. А левобережная эстакада длиной 992,5 м будет пересекать улицу Соликамская и железнодорожные пути, ведущие к промышленным предприятиям.

Проект реализуется регионом совместно с ОАО «РЖД».