В Перми закамскую набережную реконструируют за 1,4 миллиарда рублей

Проект новой набережной.

Реконструкция набережной в Кировском районе Перми обойдется городскому бюджету в 1,4 млрд руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

На конкурс заявился единственный подрядчик – ООО «ТехДорГрупп». Срок выполнения работ – до ноября 2023 года.

Напомним, реконструкция набережной в Закамске планируется на участке от улицы Сысольской – до улицы Чистопольской.

Подрядчик обустроит зону проведения культурно-массовых мероприятий, детскую площадку. Зону пляжного отдыха и зону для спорта и здоровья.

Также на набережной появятся туалеты, душевая, склад и административное помещение. Планируется реконструировать пешеходные и велодорожки и обновить наружное освещение на прилегающей территории.