На Пермский край надвигаются сильные снегопады

Снега на неделе будет много. Фото: Юлия Лоза

В Пермском крае 3 февраля ожидается снегопады, местами сильные, об этом предупреждает МЧС.

Кроме этого в отдельных районах не исключены гололедно-изморозевые отложения. Ветер южный ночью 5–10 м/с, днем 7–12 м/с. Температура воздуха ночью −8…−3°, днем столбик термометра поднимется до 0…-5°. В Прикамье ожидается первая в этом году оттепель, но она будет недолгой.

4 февраля снегопады продолжатся, возможно налипание мокрого снега на провода. Ветер северный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью −2…−7°, на крайнем севере −12…−17°, днем,+1−4°, на крайнем севере −5…−10°.

Кстати, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов составил долгосрочный прогноз на февраль 2022 года. Какой будет погода в последний месяц зимы.