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Общество2 февраля 2022 9:34

В Минобре рассказали, закроют ли на карантин детсады в Пермском крае

Пермских школьников отправили на карантин с 3 февраля
Анна Маркова
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми с 3 по 9 февраля приостановлено обучение школьников, студентов колледжей и техникумов из-за высокой заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Предписание выдал глава Роспотребнадзора Виталий Костарев. В связи со сложившейся ситуация 2 февраля прошел брифинг, в котором приняли участие Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, Начальник отдела гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Надежда Коряковцева и начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева.

На нем было озвучено, что школьники Березников и Соликамска с 3 по 9 февраля тоже уйдут на карантин, также не исключен вариант дополнительных каникул для первоклассников.

Раиса Кассина сообщила, что детсады закрывать не планируется, если не превышен эпидпорог – 20 процентов заболевших.

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