В Перми лесничие проводят для жителей познавательные прогулки

Пермяки могут принять участие в познавательных экскурсиях по городским лесничествам. Фото: Анна Маркова

Пермяки могут принять участие в познавательных экскурсиях по городским лесничествам. Их сотрудники рассказывают пермякам об уникальной природе и правилах, которые помогут сохранить наши леса. Прогулки проводят для небольших групп от 10 человек и для классов, об этом рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

Во время прогулки дети развешивают на деревьях кормушки для птиц, узнают много интересного о природе. Экскурсии по лесу бесплатные. Чтобы попасть на прогулку с лесничим, нужно отправить заявку на адрес: mkupgl@mail.ru или позвонить в участковые лесничества:

– Верхне-Курьинское участковое лесничество по телефону: 8-952-663-75-16;

– Левшинское участковое лесничество по телефону: 8-902-792-97-42;

– Мотовилихинское участковое лесничество по телефону: 8-902-792-94-84;

– Нижне-Курьинское участковое лесничество по телефону: 8-952-663-75-08;

– Черняевское участковое лесничество по телефону: 8-952-663-75-09.

Напомним, на заседании Пермской городской Думы 25 января депутаты приняли решение о создании в городе охраняемая природная территория - экологический парк «Южный лес». Это первая ООПТ в нашем городе с категорией «Экологический парк», созданная с целью развития рекреационной функции, создания инфраструктуры для многообразных форм отдыха населения.