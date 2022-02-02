В Прикамье выявили почти 4 тысячи новых заболевших коронавирусом

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Число новых заболевших коронавирусом в Прикамье приблизилось к четырем тысячам. Так, на 2 февраля в Пермском крае выявили еще 3 754 суточных заражения.

Общее число выявленных случаев ковида с начала пандемии в регионе достигло 192 943. Сегодня в краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 175 пациентов. 70 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Прикамье от последствий инфекции скончались 7 828 человек. 12 из них – за прошедшие сутки.