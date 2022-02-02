Врачи Прикамья в январе вылечили от коронавируса 15 тысяч пациентов

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Врачи Пермского края в январе вылечили от коронавируса 15 тыс. пациентов. Об этом сообщает Минздрав региона. 413 из них выздоровели за прошедшие сутки.

Всего за время пандемии в регионе выздоровели 159 014 человек. А за период диагностики в регионе заболевание подтвердилось у 192 943 жителей региона.

Сейчас в крае для лечения пациентов с ковидом развернуты 3 177 коек. Медпомощь в стационарах получают 2 492 пациента. 1 914 с COVID-19, а остальные – с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.