Движение по трассе Пермь-Екатеринбург затруднено. Фото:vk.com/chpkungur

Утром 2 февраля в Кунгурском районе на трассе Пермь-Екатеринбург произошла массовая авария. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что на 63 километре произошло лобовое столкновение автобуса SETRA и фуры.

Фото:vk.com/chpkungur

Чтобы избежать столкновения, другие автомобили съезжали в кювет. В результате пострадали 3 человека. В ДТП участвовали 6 автомобилей. Движение на трассе затруднено.

В ГИБДД по Пермскому краю прокомментировали произошедшее. Сегодня в 08.05 час. на 63 км автодороги Пермь – Екатеринбург произошло ДТП с участием автобуса и большегруза. В результате ДТП травмы получили оба водителя и 3 пассажира автобуса. Пострадавшие доставлены в медучреждение. В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия. Движение транспорта осуществляется в обычном режиме.