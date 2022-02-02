В пермском аэропорту заработал сервис электронных посадочных талонов

Международный аэропорт Пермь. Фото: Василий Вахрин

В пермском аэропорту «Большое Савино» заработал сервис электронных посадочных талонов. А это значит, что пассажирам, которые регистрируются на внутренние рейсы в интернете, не обязательно получать распечатку бумажного посадочного талона на стойках регистрации.

Теперь, чтобы вылететь, достаточно получить электронный посадочный талон на свой смартфон. Такой талон со штрих-кодом или QR-кодом содержит всю необходимую информацию о пассажире. Например, его ФИО, паспорт, номер рейса и.т.д.

«Использование мобильного посадочного талона не отменяет необходимости предъявлять паспорт при прохождении в зону досмотра. Кроме того, воспользоваться мобильным посадочным талоном могут только пассажиры, вылетающие внутренними рейсами», - пояснили в пресс-службе аэропорта Перми.

Получить посадочный все также можно и «традиционным» способом. Например, у стойки регистрации или в специальном автомате. Если пассажир путешествует с багажом, сдать багаж можно также на стойках регистрации, независимо от выбранного способа регистрации на рейс.