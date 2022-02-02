В Пермском крае на пожаре спасли двух детей и мужчину

Пожар произошел на 4-ом этаже. Фото: архив "КП"

В Кизеле 1 февраля произошел пожар в квартире на 4 этаже в доме по улице Энгельса. Сообщение о происшествии поступило в 20.45, об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. На место прибыли пожарные, они вывели из задымленной квартиры 30-летнего мужчину и двух детей четырех и двух лет. Площадь пожара была небольшой, горела подушка в кладовой комнате.

На вызов реагировали 3 единицы техники 7 человек личного состава, пожарной части № 94, никто не пострадал. Экспертами будут установлены причины произошедшего.