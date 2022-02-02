Фото: Администрация города Перми

В Перми временно закрыли ледовый городок на эспланаде и каток на набережной. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Причина – оттепель. Как отметили в мэрии, безопасная эксплуатация ледовых объектов возможна только при температуре ниже -4 градусов.

Каток и главный ледовый городок откроют для всех желающих после понижения температуры воздуха.

Напомним, на текущей неделе в Пермь пришло потепление. Из-за повышения температуры до -1 градуса в городе ожидаются обильные снегопады. В ГИБДД уже призвали водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.