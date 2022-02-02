В Минздраве Пермского края просят пациентов не вызывать «скорую» без веских причин

Не дождавшись неотложной помощи, пермяки стали вызывать "скорую". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом огромная нагрузка легла на первичное медицинское звено. Неотложная помощь не всегда приходит вовремя. Пациенты, не дождавшись медиков из поликлиники, начали звонить в «скорую».

Последнее время диспетчерам скорой медицинской помощи поступают в сутки на 1 500 звонков больше, чем до начала новой волны заболеваемости. Об этом сообщает Минздрав региона. Нередко пациенты преувеличивают тяжесть симптомов своего состояния, и бригада выезжает на вызов, хотя необходимости в этом не было.

В то же время увеличивается время ожидания для тех, кому "скорая" действительно необходима – люди с признаками инсульта, инфаркта, травмами и другими опасными для жизни состояниями.

«Просим жителей проявить коллективную ответственность и не вызывать скорую помощь, если у вас такого состояния нет», – подчеркивают в Минздраве Прикамья.

В остальных случаях вам помогут врачи ковид-центов, которые теперь есть практически во всех поликлиниках, куда вы можете прийти самостоятельно или дождаться неотложно помощи, позвонив по номеру телефона 270-09-03, 122 или по номерам телефонов, указанным на сайте вашей поликлиники.

Скорую помощь детям до 3 лет нужно вызывать при температуре выше 38 0, боли в горле, кашле, детям от 3 до 17 лет – при температуре выше 39 0, боли в груди, сильном кашле, выраженной слабости.

Здесь можно подробно узнать, что делать, если вы заболели во время волны «омикрона»