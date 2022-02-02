«Парма» отметила выход из карантина победой в Германии

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» вышел из карантина с победы. Подопечные Казиса Максвитиса в Германии взяли верх над местным «Байройтом». Игра в рамках второго группового раунда Кубка ФИБА Европа закончилась сегодня ночью со счетом 85:91.

Напомним, из-за вспышки коронавируса пермские баскетболисты не играли почти три недели. Заявление о массовых заражениях в команде клуб сделал 14 января – после поражение в еврокубке от «Лейдена» из Нидерландов.

Из-за вируса команда перенесла аж три домашних игры. Две – в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (с «Автодором» и «Астаной»). Они должны были пройти в Перми 16 и 23 января. И одну во втором раунде Кубка ФИБА Европа – против варшавской «Легии», 26 января.

Следующий матч пермяки проведут 6 февраля. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2021/2022 клуб сыграет дома с «Цмоки-Минск» из Беларуси (0+).