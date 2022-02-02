Пермяки могут подать заявление на перерасчет платы за вывоз мусора через МФЦ

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В Пермском крае жители могут рассчитывать на перерасчет платы за вывоз мусора, подав документы в МФЦ.

Если вас не было дома более 5 дней и есть подтверждающие документы, можно делать перерасчет. Придите в ближайшее МФЦ, кроме заявления нужны: паспорт, сведения о регистрации по месту жительства, копия квитанция, в которой указано количество жильцов в квартире или жилом доме, а также документы, подтверждающие ваше отсутствие.

Это могут быть справки о служебной командировке с приложением копий проездных билетов, выписка из стационара или санатория, счета за проживание в гостинице, справка, выданная председателем садоводческого некоммерческого товарищества, что вы были на даче, счета за проживание в гостинице с указанием ФИО, точной даты заезда и выезда.

Важное примечание - заявление можно подать не позднее 30 дней после вашего отсутствия. Перерасчет могут сделать не более чем за 6 месяцев.

В МФЦ в данный момент можно прийти только по предварительной записи на сайте или через приложение.