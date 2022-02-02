В Пермском крае врачи могут закрывать больничный лист дистанционно

Больничный лист можно закрыть дистанционно, но получить пока нельзя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В системе Минздрава Пермского края появилось еще одно новшество. Теперь пациенты, которые выздоровели, могут закрыть больничный лист без необходимости лично идти к врачу.

Для этого нужно позвонить в поликлинику по телефону и сообщать врачу, что вы поправились. Вам закроют больничный лист дистанционно. Об этом сообщила министр регионального Минздрава Анастасия Крутень.

Кроме этого в ближайшее время планируется и выдача больничных в удаленном режиме, этот вопрос решается на законодательном уровне. Эта мера позволить снизить нагрузку на врачей в поликлинике.

Напомним, в понедельник из-за большого наплыва пациентов в ковид-центры образовались огромные очереди. В Минздраве оперативно скорректировали их работу.