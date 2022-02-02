Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 3:53

В Пермском крае врачи могут закрывать больничный лист дистанционно

Для этого пациенту нужно позвонить в поликлинику
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Больничный лист можно закрыть дистанционно, но получить пока нельзя.

Больничный лист можно закрыть дистанционно, но получить пока нельзя.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В системе Минздрава Пермского края появилось еще одно новшество. Теперь пациенты, которые выздоровели, могут закрыть больничный лист без необходимости лично идти к врачу.

Для этого нужно позвонить в поликлинику по телефону и сообщать врачу, что вы поправились. Вам закроют больничный лист дистанционно. Об этом сообщила министр регионального Минздрава Анастасия Крутень.

Кроме этого в ближайшее время планируется и выдача больничных в удаленном режиме, этот вопрос решается на законодательном уровне. Эта мера позволить снизить нагрузку на врачей в поликлинике.

Напомним, в понедельник из-за большого наплыва пациентов в ковид-центры образовались огромные очереди. В Минздраве оперативно скорректировали их работу.

0