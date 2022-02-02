В Пермском крае будут судить водителя, по вине которого один человек погиб, четверо пострадали

Водителю грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сентябре прошлого года водитель большегрузного автомобиля «SCANIA» с полуприцепом на дороге «Полазна-Чусовой» в Добрянском городском округе выехал на встречную полосу и столкнулся с «LADA GRANTA», в которой находилось 5 человек.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте, тяжкий вред здоровью получили 2 пассажира, еще двое - ушибы различной степени.

- Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Добрянский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Пермского края. За данные преступления УК РФ предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Кстати, 22 января, в страшной аварии на федеральной трассе "Подъезд к Перми от "М7 Волга" оборвалась жизнь 25-летней уроженки Очера Натальи Ежовой. По предварительной информации ГУ МВД по Пермскому краю, 36-летний водитель Toyota Highlander выехал на "встречку" и врезался в «Ладу Калину», за рулем которой и ехала Наталья.