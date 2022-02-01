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Общество1 февраля 2022 15:35

ГИБДД Перми предупреждает водителей о сильных снегопадах

Непогода ожидается в ближайшие дни
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Иван ВИСЛОВ

В пермской госавтоинспекции предупреждают об обильных снегопадах. По прогнозам синоптиков, на неделе в регионе будет теплая погода и нам стоит ждать много снега.

В ГАИ рекомендуют водителям быть предельно внимательными и осторожными. Выбирать скоростной режим, соответствующий дорожным условиям, соблюдать дистанцию и боковой интервал. И избегать резких маневров на подъезде к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам.

А пешеходам – переходить дорогу по переходам и в установленных местах.

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