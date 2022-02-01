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Общество1 февраля 2022 14:06

Молодого пермяка отправили в колонию за угон авто отчима

За решеткой он проведет 20 ближайших месяцев жизни
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми молодого горожанина осудили за угон авто его отчима. Историей поделились в УМВД России.

Так, 49-летний мужчина в ноябре 2021 года обратился в полицию. И заявил, что у него угнали «Фольксваген». До этого потерпевший ушел на работу, припарковав свой автомобиль во дворе.

Ключи и документы на авто у мужчины были с собой. Однако в квартире имелся запасной ключ, чем угонщик и воспользовался.

В итоге полиция обнаружила авто в Индустриальном районе. По подозрению в угоне задержан 20-летний пасынок мужчины.

Вину парня суд признал. Теперь год и восемь месяцев жизни он проведет за решеткой – в колонии строгого режима.

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