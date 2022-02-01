Защитник «Пармы» стал самым ценным игроком января в лиге ВТБ

Джеремайя Хилл. Фото: БК "Парма-Париматч"

Американский защитник пермского БК «Парма-Париматч» Джеремайя Хилл стал MVP Единой лиги ВТБ в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, в январе «Парма» обыграла на своем паркете «Зенит» - 77:67. А Хилл стал лучшим игроком матча с 19 очками в активе и пятью передачами. По итогам января наш клуб идет на 5-м месте турнирной таблицы: в активе команды шесть побед в 10 встречах.

А в декабре Джеремайя Хилл установил рекорд Единой лиги ВТБ, впервые переведя игру в третий овертайм.