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Общество1 февраля 2022 13:22

Житель Прикамья будет судиться с работодателем из-за отсутствия вакцинации

Ранее его отстранили от работы
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Фото: архив "КП"

Работник «АО Верещагинский завод «Ремпутьмаш» подал иск на свое начальство за незаконное отстранение от работы. Дело анонсировали в пресс-службе Верещагинского районного суда.

Истец отказался ранее ставить прививку от ковида и поэтому его отстранили за непрохождение вакцинации. Он хочет, чтобы его вернули к работе и выплатили зарплату по случаю вынужденного прогула.

Также он требует компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб.

Дело рассмотрят 8 февраля.

Ранее мы рассказывали, как пермяк пытался получить через суд QR-код.