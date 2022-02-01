Житель Прикамья будет судиться с работодателем из-за отсутствия вакцинации

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Фото: архив "КП"
Работник «АО Верещагинский завод «Ремпутьмаш» подал иск на свое начальство за незаконное отстранение от работы. Дело анонсировали в пресс-службе Верещагинского районного суда.
Истец отказался ранее ставить прививку от ковида и поэтому его отстранили за непрохождение вакцинации. Он хочет, чтобы его вернули к работе и выплатили зарплату по случаю вынужденного прогула.
Также он требует компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб.
Дело рассмотрят 8 февраля.
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