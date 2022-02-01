В Прикамье за пьяный угон осудят 20-летнего парня

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20-летнего жителя Прикамья осудят за пьяный угон автомобиля. Подробностями поделились в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. В полицию с заявлением о краже обратился житель Чайковского. Он рассказал, что припарковал свое авто около неохраняемых гаражей, что огорожены забором. А после оно пропало.

Вскоре машину нашли в лесу, брошенную рядом с кладбищем. Подозреваемого оперативно задержали. По словам угонщика, авто он взломал с помощью камня. А после залез в салон и взял ключи в бардачке. Многие детали угона фигурант дела не помнит из-за сильного опьянения. Как и цель, и замысел своего поступка.

Проехав меньше километра, парень не справился с управлением и въехал в яму близ леса. Выехать ему не удалось. И он просто бросил машину и ушел домой.

Позже выяснилось: парень уже был судим за угон. Из колонии он освободился в июле 2021 года, а через два месяца вновь совершил такое преступление, угнав «ВАЗ». Суд назначил ему два года колонии строгого режима.

Теперь парню не позавидуешь: его будут судить и за угон «Газели».