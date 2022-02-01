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Общество1 февраля 2022 12:22

В Перми закрыли один из мобильных пунктов вакцинации

Публикуем адреса двух оставшихся
Анна Маркова
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 1 февраля закрылся пункт вакцинации, который находился в здании «Пермской ярмарки». В Минздраве сообщили, что это случилось по причине проведения там ремонта. На сегодняшний день и до 6 февраля в городе будут работать 2 пункта вакцинации, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции без записи:

ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 1-6 февраля с 15.00 до 18.00. В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт». ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 1-6 февраля с 11.00 до 17.00. В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона».

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