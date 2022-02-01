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Происшествия1 февраля 2022 11:50

В Перми мужчина упал с седьмого этажа

Несчастный случай произошел в центре города
Анна Маркова
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Мужчина скончался до приезда "скорой".

Мужчина скончался до приезда "скорой".

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Перми 31 января с высоты 7-го этажа здания по улице Окулова, 75 упал мужчина. По информации источника «КП», несчастный случай произошел примерно в 17 часов.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, но 60-летний пострадавший получил серьезные травмы и скончался до приезда медиков.

Напомним, что вчера в Перми произошел еще один случай падения с высоты. Из окна квартиры выпал годовалый мальчик. Ребенок залез на подоконник, открыл окно и упал с 9-го этажа, пока его мама спала. Подробнее об этом случае в нашем материале.

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