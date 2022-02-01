Пермь стала самым дорогим для жизни городом ПФО

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Росстат опубликовал данные о стоимости жизни в городах России в 2021 году. Всего в исследовании поучаствовали 290 городов по всей стране: сравнивались цены на набор из 264 видов потребительских товаров и услуг.

Показатель Перми составил 104% (в процентах от среднего уровня цен по РФ). Это самое большое значение во всех исследуемых городах ПФО. Жить в Перми дороже на 4%, чем в среднем по России.

Для сравнения, в соседних Уфе и Казани этот показатель составляет 93% и 90% соответственно. В Ижевске – 95%. В Кирове – 92%. Наиболее приближенными к Перми в федеральном округе стали Самара и Нижний Новгород – 97% и 99%.

В Москве и Санкт-Петербурге значения показателей – 128% и 112%.

Кстати, в целом по России самым дорогим городом для жизни стал Анадырь (Чукотский АО, 157%). Далее идут Зырянка и Мирный (Якутия, 147%). Третье место – у Паланы (Камчатский край, 143%).

Самыми дешевыми стали города Ингушетии: Назрань (75%) и ее столица Магас (77%). Третье место у Канаша (Чувашия, 82%).