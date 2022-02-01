В 2021 году на предприятиях Пермского края погибло 32 работника

Чаще всего работники получали травмы в результате падения с высоты. Фото: архив "КП"

В Пермском крае в прошлом году на предприятиях погибло 32 человека. Такие цифры приводит инспекция труда.

Чаще всего работники получали травмы в результате падения с высоты - 24%, падения, обрушения, обвалов предметов, материалов, земли - 21%, воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин - 20%, транспортных происшествий - 18%, воздействие электрического тока - 7%.

В инспекции отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев стала неудовлетворительная организация производства работ -24%. Большая часть случаев с тяжелым исходом ежегодно регистрируется среди работников с небольшим стажем работы - до 5 лет, их 70%.

Самыми опасными отраслями в 2021 году стали - обрабатывающая промышленность, строительство, транспортировка и хранение.

- По результатам расследования несчастных случаев привлечено к административной ответственности в виде штрафа 102 лица на общую сумму 12,8 млн. рублей, - сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.

Напомним, ранее мы сообщали, что 27 января на строительном участке автомобильной дороги рабочие производили нарезку траншеи по кромке проезжей части. При замере траншеи мастер подошел близко к оборудованию, поскользнулся и ногой попал в грунторез. Мужчина получил смертельную травму.

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