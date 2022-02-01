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Происшествия1 февраля 2022 9:21

В Перми в закрытой квартире нашли труп женщины

Дверь пришлось открывать спасателям
Анна Маркова
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Труп женщины обнаружили в квартире на улице Лукоянова.

Труп женщины обнаружили в квартире на улице Лукоянова.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Перми в экстренные службы 31 января позвонила родственница женщины, которая перестала выходить на связь. По информации источника «КП», 49-летняя пермячка двое суток не отвечает на звонки и не открывает дверь, хотя находилась на больничном с коронавирусом.

К дому по улице Лукоянова приехали полиция и спасатели. Они открыли дверь слесарным инструментом. Внутри был обнаружен труп женщины. Причины ее смерти будут известны после экспертизы.

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